Падение наледи с крыши дома на женщину с коляской сняли на видео

Прокуратура Новгородской области начала проверку после падение наледи с крыши четырехэтажного дома на женщину с коляской, в которой находился ребенок. Инцидент произошел в Великом Новгороде.

На кадрах видно, как на с крыши дома № 26 по улице Октябрьской разом падает огромная глыба льда. Сообщается, что женщина получила травмы спины и головы, пострадал ли ребенок - неизвестно.