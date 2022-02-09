Падение наледи с крыши дома на женщину с коляской сняли на видео

Прокуратура Новгородской области начала проверку после падение наледи с крыши четырехэтажного дома на женщину с коляской, в которой находился ребенок. Инцидент произошел в Великом Новгороде.
На кадрах видно, как на с крыши дома № 26 по улице Октябрьской разом падает огромная глыба льда. Сообщается, что женщина получила травмы спины и головы, пострадал ли ребенок - неизвестно.
Надзорный орган проверит не только обстоятельства случившегося, но и то, насколько ответственно управляющая организация подходит к выполнению своих обязанностей по содержанию общего имущества многоквартирного жилого дома.