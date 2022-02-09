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51 минуту назад

В Тольятти бабуля облила фекалиями офис «Газпрома». Видео

Александр Кузьмин

Пожилая женщина пришла в офис «Газпрома» и стала разливать жидкость, похожую на фекалии. Видео опубликовано в telegram-канале «Самара №1».

Сообщается, что инцидент произошел на улице Жилина в Тольятти. На снятых очевидцами кадрах видно, как старушка разливает из бутылок жидкость, напоминающую экскременты. Стоить отметить, что испачканы были документы, оргтехника, стены и пол офиса. Также бабушка-хулиганка оставила свой след на фасаде здания. По информации авторов видео, причиной недовольства посетительница стал долг за газ в размере 300 рублей.

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