Сообщается, что инцидент произошел на улице Жилина в Тольятти. На снятых очевидцами кадрах видно, как старушка разливает из бутылок жидкость, напоминающую экскременты. Стоить отметить, что испачканы были документы, оргтехника, стены и пол офиса. Также бабушка-хулиганка оставила свой след на фасаде здания. По информации авторов видео, причиной недовольства посетительница стал долг за газ в размере 300 рублей.