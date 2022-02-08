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1 час назад

На Украине двоюродная сестра спасла 10-летнего брата

Lenta.ru

На Украине 11-летняя двоюродная сестра спасла младшего брата из болота. 10-летний мальчик Захар поскользнулся на берегу водоема и начал тонуть, однако его родственница Ангелина вовремя протянула брату трехметровую палку. Об инциденте в Винницкой области сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациями Украины (ГСЧС) в Facebook.

На Украине двоюродная сестра спасла 10-летнего брата
Фото: видео страница ДСНС України в Facebookвидео страница ДСНС України в Facebook

Дети гуляли недалеко от дома. В один момент Захар поскользнулся и оказался в болоте. Хотя сначала вода была только по колено, вскоре упавшего мальчика почти затянуло в трясину. Захар не растерялся и попросил у Ангелины держать его с помощью палки.

«Я еще не попадала в такие ситуации. Я очень испугалась, дала ему палку и держала», — рассказала сестра. Она добавила, что сразу же позвонила матери мальчика, та едва успела спасти сына. Девочка сказала, что очень устала.

«Мы его сразу довезли домой, отмыли, растерли водкой, дали горячего чаю, замотали и закутали в одеяло», — отметила мать Захара. Инцидент закончился благополучно. Сам Захар рассказал, как вести себя в случае попадания в трясину. Он отметил, что узнал об этом в школе на специальном уроке. Представитель ГСЧС прокомментировала, что дети действовали верно, заметив, что если бы Ангелина попыталась руками вытянуть брата, то оба ребенка могли бы утонуть.

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