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1 час назад

Снежная глыба упала на женщину в центре Москвы

РИАМОиещё 2

На улице Маросейка на женщину обрушилась снежная глыба. Пострадавшая получила телесные повреждения, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Снежная глыба упала на женщину в центре Москвы
Фото: © РИАМО, Александр Манзюк© РИАМО, Александр Манзюк

Инцидент произошел в центре Москвы во вторник днем. По факту произошедшего Басманная межрайонная прокуратура проведет проверку.

Ранее на улице Дубнинской с крыши здания на мужчину 1958 года рождения, который шел со своим маленьким внуком, обрушилась наледь. Мужчину госпитализировали.

Произошедшие на улице Дубнинской проверит Тимирязевская прокуратура. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.

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