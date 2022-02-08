100 человек эвакуировали из Останкинской башни из-за угрозы взрыва

Около 100 человек вывели из Останкинской башни в столице из-за анонимного сообщения о якобы «минировании», пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.

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«Поступило сообщение с угрозой взрыва в Останкинской башне на улице Академика Королева», - сказал представитель экстренных служб.

Он добавил, что для проверки сообщения из телебашни временно вывели около 100 человек.