100 человек эвакуировали из Останкинской башни из-за угрозы взрыва

Около 100 человек вывели из Останкинской башни в столице из-за анонимного сообщения о якобы «минировании», пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.
«Поступило сообщение с угрозой взрыва в Останкинской башне на улице Академика Королева», - сказал представитель экстренных служб.
Он добавил, что для проверки сообщения из телебашни временно вывели около 100 человек.
Волна ложных «минирований» началась в конце 2019 года. В разных городах России неизвестные сообщали о якобы «минировании» судов, торговых центров, станций метро, объектов авиационной и железнодорожной инфраструктуры, школ, лечебных учреждений. Подтверждения эти угрозы ни разу не нашли.