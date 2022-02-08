Неудачная попытка ограбления цветочного магазина в Петербурга попала на видео

Утром в понедельник, 7 февраля, неизвестный мужчина, скрыв лицо под маской, пытался ограбить цветочный магазин. Инцидент произошел на улице Щербакова, сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Угрожая ножом продавцу, мужчина потребовал отдать ему все деньги, имеющиеся в кассе. Но осуществить задуманное злоумышленнику не удалось. В утренние часы в магазине не было выручки.

Фрагмент нападения на магазин зафиксировали камеры наблюдения. Они были установлены внутри торговой точки. На кадрах видно, что злоумышленник сначала находился в торговом зале, после он подошел к прилавку и достал нож. Он стал требовать от женщины деньги, но та показала ему пустую кассу.