В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 75.30EUR 85.89
Войти в почту
44 минуты назад

Неудачная попытка ограбления цветочного магазина в Петербурга попала на видео

Александр Кузьмин

Утром в понедельник, 7 февраля, неизвестный мужчина, скрыв лицо под маской, пытался ограбить цветочный магазин. Инцидент произошел на улице Щербакова, сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Угрожая ножом продавцу, мужчина потребовал отдать ему все деньги, имеющиеся в кассе. Но осуществить задуманное злоумышленнику не удалось. В утренние часы в магазине не было выручки.

Фрагмент нападения на магазин зафиксировали камеры наблюдения. Они были установлены внутри торговой точки. На кадрах видно, что злоумышленник сначала находился в торговом зале, после он подошел к прилавку и достал нож. Он стал требовать от женщины деньги, но та показала ему пустую кассу.

Раздосадованный грабитель скрылся из магазина в неизвестном направлении. Информация о том, нашли ли его правоохранители, в настоящее время уточняется.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители