Массовое ДТП на Рублевке: есть пострадавшие

Днем во вторник, 8 февраля, на Рублевском шоссе в Москве столкнулись девять автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости.
В результате ДТП пострадали четыре человека. На место аварии направили медицинский вертолет.
Источник агентства «Москва» в правоохранительных органах заявил, что трое пострадавших заблокированы в своих машинах.
Как уточняет столичный департамент транспорта, авария произошла в районе пересечения шоссе с улицей Кастанаевская, движение в сторону области затруднено.
Из-за аварии задерживаются автобусы маршрутов 11, 16, 45, 127, 135, 178, 610, 612, 688 и 733.
В конце прошлой недели массовое ДТП с участием легковушек и грузовиков случилось на внутренней стороне МКАД перед развязкой с Рублевским шоссе. СМИ сообщали о двух пострадавших.