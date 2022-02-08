Массовое ДТП на Рублевке: есть пострадавшие

Днем во вторник, 8 февраля, на Рублевском шоссе в Москве столкнулись девять автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости.

В результате ДТП пострадали четыре человека. На место аварии направили медицинский вертолет.

Источник агентства «Москва» в правоохранительных органах заявил, что трое пострадавших заблокированы в своих машинах.

Как уточняет столичный департамент транспорта, авария произошла в районе пересечения шоссе с улицей Кастанаевская, движение в сторону области затруднено.

Из-за аварии задерживаются автобусы маршрутов 11, 16, 45, 127, 135, 178, 610, 612, 688 и 733.