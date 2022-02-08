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45 минут назад

Массовое ДТП на Рублевке: есть пострадавшие

Мария Иванова

Днем во вторник, 8 февраля, на Рублевском шоссе в Москве столкнулись девять автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости.

В результате ДТП пострадали четыре человека. На место аварии направили медицинский вертолет.

Источник агентства «Москва» в правоохранительных органах заявил, что трое пострадавших заблокированы в своих машинах.

Как уточняет столичный департамент транспорта, авария произошла в районе пересечения шоссе с улицей Кастанаевская, движение в сторону области затруднено.

Из-за аварии задерживаются автобусы маршрутов 11, 16, 45, 127, 135, 178, 610, 612, 688 и 733.

В конце прошлой недели массовое ДТП с участием легковушек и грузовиков случилось на внутренней стороне МКАД перед развязкой с Рублевским шоссе. СМИ сообщали о двух пострадавших.

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