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1 час назад

ДТП с участием Барецкого попало на видео

Александр Кузьмин

Шоумен Стас Барецкий угодил в ДТП в Ломоносове. Видео с места аварии публикует Piter.TV.

Как рассказал сам артист, авария случилась на пересечении улицы Федюнинского и Ораниенбаумского проспекта. Барецкий назвал этот перекресток «смертельным».

Шоумен добавил, что в его автомобиль врезалась белая машина. Барецкий даже подумал, что на него совершили покушение. Дело в том, что у «Тойоты» был газовый баллон, который мог взорваться.

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В иномарке оказались водитель и два пассажира, мужчина и женщина. Есть пострадавшие. Барецкий говорит, что ему тоже пришлось обратиться к медикам. Он пожаловался на боль в ноге и головную боль.

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