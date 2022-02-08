ДТП с участием Барецкого попало на видео

Шоумен Стас Барецкий угодил в ДТП в Ломоносове. Видео с места аварии публикует Piter.TV.

Как рассказал сам артист, авария случилась на пересечении улицы Федюнинского и Ораниенбаумского проспекта. Барецкий назвал этот перекресток «смертельным».

Шоумен добавил, что в его автомобиль врезалась белая машина. Барецкий даже подумал, что на него совершили покушение. Дело в том, что у «Тойоты» был газовый баллон, который мог взорваться.