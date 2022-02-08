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42 минуты назад

700 человек эвакуировали с Красной площади

Елена Прошина

Порядка 700 человек были эвакуированы с Красной площади из-за обнаружения подозрительной сумки. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» с места происшествия.

«Около 700 человек были эвакуированы с Красной площади в связи с обнаружением подозрительной сумки», - заявил корреспондент.

По информации источника агентства в экстренных службах, в настоящее время на месте происшествия проводят работы кинологи и оперативная группа.

Накануне неизвестные направили анонимные сообщения с угрозами взрывов во все районные суды Москвы. Сообщения о минировании пришли по электронной почте. В нескольких судах объявили эвакуацию. Экстренные службы провели проверку данной информации.

Ранее сегодня, 8 февраля, учащихся школ Магадана, Петропавловска-Камчатского, Находки, Биробиджана эвакуировали из-за сообщения о минировании. Во всех городах информация приходила в письме на электронную почту.

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