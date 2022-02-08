700 человек эвакуировали с Красной площади

Порядка 700 человек были эвакуированы с Красной площади из-за обнаружения подозрительной сумки. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» с места происшествия.

«Около 700 человек были эвакуированы с Красной площади в связи с обнаружением подозрительной сумки», - заявил корреспондент.

По информации источника агентства в экстренных службах, в настоящее время на месте происшествия проводят работы кинологи и оперативная группа.

Накануне неизвестные направили анонимные сообщения с угрозами взрывов во все районные суды Москвы. Сообщения о минировании пришли по электронной почте. В нескольких судах объявили эвакуацию. Экстренные службы провели проверку данной информации.