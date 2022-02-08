Автозак перевернулся на трассе в Красноярском крае. ДТП с автомобилем для перевозки заключенных произошло вблизи города Сосновоборска.
По предварительной информации, спецмашина направлялась на Красноярск. По дороге водитель не справился с управлением, и транспортное средство занесло. В результате аварии никто не пострадал.
Информации о том, находились ли в момент ДТП внутри автозака заключенные или другие пассажиры, пока нет. Все обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее сообщалось, что в Приамурье была пресечена деятельность заключенных, организовавших экстремистскую ячейку.