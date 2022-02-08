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1 час назад

Опубликовано видео с места ДТП с автозаком под Красноярском

Александр Кузьмин

Автозак перевернулся на трассе в Красноярском крае. ДТП с автомобилем для перевозки заключенных произошло вблизи города Сосновоборска.

По предварительной информации, спецмашина направлялась на Красноярск. По дороге водитель не справился с управлением, и транспортное средство занесло. В результате аварии никто не пострадал.

Информации о том, находились ли в момент ДТП внутри автозака заключенные или другие пассажиры, пока нет. Все обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее сообщалось, что в Приамурье была пресечена деятельность заключенных, организовавших экстремистскую ячейку.

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