Автозак перевернулся на трассе в Красноярском крае. ДТП с автомобилем для перевозки заключенных произошло вблизи города Сосновоборска.

По предварительной информации, спецмашина направлялась на Красноярск. По дороге водитель не справился с управлением, и транспортное средство занесло. В результате аварии никто не пострадал.

Информации о том, находились ли в момент ДТП внутри автозака заключенные или другие пассажиры, пока нет. Все обстоятельства случившегося уточняются.