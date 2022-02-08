Жительница Дзержинска Нижегородской области родила ребенка в тепловом коллекторе, с ней рядом также находился двухлетний сын. Об этом пишет РИА Новости.

По данным в аварийно-спасательной службы Нижегородской области, сообщение о ЧП поступило в 23.00 7 февраля.

«Прибывшие на место спасатели извлекли из теплового колодца и передали скорой помощи женщину и ребенка. Приехавшие к месту ЧП сотрудники скорой помощи после осмотра приняли решение о ее эвакуации», - пояснили спасатели.

В пресс-службе администрации Дзержинска уточнили, что у беременной женщины на улице внезапно начались схватки. Находившийся с ней во время прогулки мужчина вызвал спасателей, полицию и скорую помощь. При этом в администрации подчеркнули, что женщина «не специально пришла рожать в коллектор».

«Ей есть, где жить, у нее есть квартира. У них там было свидание, и тут схватки начались», - пояснила представитель администрации.

При этом она уточнила, что семья находилась под наблюдением опеки города Дзержинска, так как были жалобы от соседей.

В департаменте региональной безопасности Нижегородской области отметили, что «женщина срок беременности уточнить не может, новорожденный находится в реанимационном отделении», а двухлетний ребенок, который был рядом с матерью во время родов, направлен в детскую городскую больницу.

В свою очередь знакомые молодой матери рассказали «Комсомольской правде», что та является неблагополучной. У нее также есть старший сын 13 лет, который «сидит один дома».

«Я работала с ней, но недолго. Думаю, что все это следствие принимаемых запрещенных веществ, семья неблагополучная, давно нужно было ее лишить родительских прав», - заявила изданию Любовь В.