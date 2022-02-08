В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 75.30EUR 85.89
Войти в почту
1 час назад

Россиянка родила в коллекторе на глазах у двухлетнего ребенка

Алиса Селезнёва

Жительница Дзержинска Нижегородской области родила ребенка в тепловом коллекторе, с ней рядом также находился двухлетний сын. Об этом пишет РИА Новости.

По данным в аварийно-спасательной службы Нижегородской области, сообщение о ЧП поступило в 23.00 7 февраля.

«Прибывшие на место спасатели извлекли из теплового колодца и передали скорой помощи женщину и ребенка. Приехавшие к месту ЧП сотрудники скорой помощи после осмотра приняли решение о ее эвакуации», - пояснили спасатели.

В пресс-службе администрации Дзержинска уточнили, что у беременной женщины на улице внезапно начались схватки. Находившийся с ней во время прогулки мужчина вызвал спасателей, полицию и скорую помощь. При этом в администрации подчеркнули, что женщина «не специально пришла рожать в коллектор».

«Ей есть, где жить, у нее есть квартира. У них там было свидание, и тут схватки начались», - пояснила представитель администрации.

При этом она уточнила, что семья находилась под наблюдением опеки города Дзержинска, так как были жалобы от соседей.

В департаменте региональной безопасности Нижегородской области отметили, что «женщина срок беременности уточнить не может, новорожденный находится в реанимационном отделении», а двухлетний ребенок, который был рядом с матерью во время родов, направлен в детскую городскую больницу.

В свою очередь знакомые молодой матери рассказали «Комсомольской правде», что та является неблагополучной. У нее также есть старший сын 13 лет, который «сидит один дома».

«Я работала с ней, но недолго. Думаю, что все это следствие принимаемых запрещенных веществ, семья неблагополучная, давно нужно было ее лишить родительских прав», - заявила изданию Любовь В.

Ранее москвичка родила ребенка на дому, завернула его голову в простыню и спрятала в шкаф. Спустя некоторое время мальчик задохнулся и погиб. Известно, что на преступление жительница Москвы пошла, опасаясь скандалов с родственниками: у нее есть один ребенок и на появление второго в семье не рассчитывали.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители