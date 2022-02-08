С Красной площади начали массово эвакуировать людей

С Красной площади эвакуировали около 700 человек из-за обнаружения подозрительной сумки, сообщает Агентство "Москва".
По данным источника агентства в экстренных службах, в настоящее время там работают кинологи и оперативная группа.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке из-за подозрительного предмета был оцеплен участок напротив штаб-квартиры ООН. Беспокойство вызвала коробка с цветами, которую нашли вблизи здания. Полицейские оцепили два квартала вокруг места обнаружения коробки, а также перекрыли движение по Первой авеню.