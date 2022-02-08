С Красной площади начали массово эвакуировать людей

С Красной площади эвакуировали около 700 человек из-за обнаружения подозрительной сумки, сообщает Агентство "Москва".

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По данным источника агентства в экстренных службах, в настоящее время там работают кинологи и оперативная группа.

Обстоятельства произошедшего выясняются.