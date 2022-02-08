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6 минут назад

Около 700 человек эвакуировали с Красной площади

Москва24иещё 2

С Красной площади эвакуировали около 700 человек из-за обнаружения подозрительной сумки, сообщает Агентство "Москва".

С Красной площади начали массово эвакуировать людей
Фото: ТАССТАСС

По данным источника агентства в экстренных службах, в настоящее время там работают кинологи и оперативная группа.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке из-за подозрительного предмета был оцеплен участок напротив штаб-квартиры ООН. Беспокойство вызвала коробка с цветами, которую нашли вблизи здания. Полицейские оцепили два квартала вокруг места обнаружения коробки, а также перекрыли движение по Первой авеню.

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