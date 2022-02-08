По данным Следственного управления Следственного комитета России по Амурской области, два заключенных организовали деятельность запрещенного экстремистского движения «АУЕ»*. Они пропагандировали криминальную идеологию, а также занимались сбором средств для оказания материальной помощи представителями криминального мира, которые отбывают наказание в местах лишения свободы.