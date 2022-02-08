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43 минуты назад

Деятельность «АУЕ»* пресекли среди осужденных в Приамурье. Видео

Александр Кузьмин

В Амурской области раскрыта и пресечена деятельность экстремистских ячеек на территории пенитенциарных учреждений.

По данным Следственного управления Следственного комитета России по Амурской области, два заключенных организовали деятельность запрещенного экстремистского движения «АУЕ»*. Они пропагандировали криминальную идеологию, а также занимались сбором средств для оказания материальной помощи представителями криминального мира, которые отбывают наказание в местах лишения свободы.

«Согласно материалам уголовного дела, подозреваемые имеют определенный статус в криминальной среде, следят за соблюдением, определенного жизненного уклада в местах отбытия наказания, что является непосредственным атрибутом запрещенного международного общественного движения. По уголовному делу проведены обыски в камерах исправительных учреждений. Изъяты межкамерная переписка, документы с указанием банковских счетов, мобильные телефоны, сим-карты, карты памяти, масса растительного происхождения, имеющая признаки наркотического вещества, и другие запрещенные предметы», – отмечает Следком России.

* Движение «АУЕ» признано экстремистским по решению Верховного суда Российской Федерации от 17 августа 2020 года №АКПИ20-514с, запрещено на территории страны.

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