Беременная женщина вместе с двухлетним ребенком залезла в коллектор теплосети, где самостоятельно родила. При этом глава семейства находился поблизости. Позднее к месту ЧП прибыли спасатели. Роженицу и младенца отправили в городской перинатальный центр, отца ребенка доставили в полицию для дачи объяснений.