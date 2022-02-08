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49 минут назад

Появилось видео с места родов женщины в коллекторе Дзержинска

Александр Кузьмин

В городе Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка в коллекторе. Видео с места происшествия публикуют российские новостные Telegram-каналы.

Беременная женщина вместе с двухлетним ребенком залезла в коллектор теплосети, где самостоятельно родила. При этом глава семейства находился поблизости. Позднее к месту ЧП прибыли спасатели. Роженицу и младенца отправили в городской перинатальный центр, отца ребенка доставили в полицию для дачи объяснений.

По предварительным данным, мужчину и беременную женщину с ребенком выгнали из дома.

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