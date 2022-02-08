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25 минут назад

Мужчина вырывал из рук телефоны в московском метро: видео

Александр Кузьмин

В московском метро мужчина вырывал из рук пассажиров телефоны перед закрытием дверей и убегал с добычей. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», в чьем распоряжении появились снятые камерой видеонаблюдения кадры.

У злоумышленника дважды получилось выхватить из рук у женщин мобильные телефоны. Один из украденных аппаратов он успел продать, уточняет канал.

Мужчина был задержан столичными полицейскими. Он заявляет, что раскаивается в содеянном.

Ранее сообщалось, что посетитель магазина с топором напал на продавца в Иркутской области.

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