Женщина со странностями ударилась о стоящую на месте машину. Видео

В Чехове женщина со странностями сначала ударилась о стоящую на месте машину, а потом начала визжать, что ее сбили. Видео публикует telegram-канал «360tv».

О причинах странного поведения женщины не сообщается, на к--р ув

На кадрах видно, как женщина мощно ударила локтями по капоту авто, упала с криками «она меня сбила», потом встала, пригрозила судом, сфотографировала номера и ушла.