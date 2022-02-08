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1 час назад

Женщина со странностями ударилась о стоящую на месте машину. Видео

Александр Кузьмин

В Чехове женщина со странностями сначала ударилась о стоящую на месте машину, а потом начала визжать, что ее сбили. Видео публикует telegram-канал «360tv».

О причинах странного поведения женщины не сообщается, на к--р ув

На кадрах видно, как женщина мощно ударила локтями по капоту авто, упала с криками «она меня сбила», потом встала, пригрозила судом, сфотографировала номера и ушла.

Что именно смутило пешехода вопрос. Но есть версия, что водитель якобы заблокировал единственный проезд, а это очень не понравилось будущей «жертве» ДТП.

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