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1 час назад

Собака со стрелой в голове из Улан-Удэ попала на видео

Александр Кузьмин

Зоозащитники Улан-Удэ спасли собаку, которой неизвестные воткнули в голову стрелу от арбалета. Видео появилось в telegram-канале «360tv».

На кадрах видно, как собака бежит по дороге с арбалетной стрелой в голове.

Зоозащитникам позвонили местные жители, сообщив, что по дороге бежит собака со стрелой в голове. Зоозащитники, которые отловили собаку, увидели, что металлический наконечник от стрелы вошел в голову на несколько сантиметров, часть древка стрелы обломилась, пока пса везли в больницу.

Стоит отметить, что животное прооперировали в долг, а деньги зоозащитники намерены собрать позже. Собаку временно оставили в операционной в приюте.

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