Собака со стрелой в голове из Улан-Удэ попала на видео

Зоозащитники Улан-Удэ спасли собаку, которой неизвестные воткнули в голову стрелу от арбалета. Видео появилось в telegram-канале «360tv».

На кадрах видно, как собака бежит по дороге с арбалетной стрелой в голове.

Зоозащитникам позвонили местные жители, сообщив, что по дороге бежит собака со стрелой в голове. Зоозащитники, которые отловили собаку, увидели, что металлический наконечник от стрелы вошел в голову на несколько сантиметров, часть древка стрелы обломилась, пока пса везли в больницу.