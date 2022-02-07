Россиянин замуровал соседа в квартире из-за громкой музыки

В Ноябрьске житель многоквартирного дома монтажной пеной заклеил входную дверь квартиры шумного соседа. Об этом говорится в одном из постов в сообществе «LIFE Независимый Ноябрьск» во «ВКонтакте».

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Как рассказал член группы, жителям дома пришлось на протяжении месяца добиваться покоя в собственных квартирах — молодой арендатор постоянно включал музыку на полную громкость. На замечания он никак не реагировал.

Устав от постоянного шума, соседи пожаловались в полицию, однако прибывшие на место правоохранители заявили им, что нарушений нет: мужчина слушал громкую музыку в дневное время. Когда он вновь включил ее, ребенок соседа спал и в результате проснулся, а потерявший терпение россиянин решил отключить арендатору электричество. Эта мера оказалась недейственной, и тогда рассерженный мужчина взял монтажную пену и замуровал меломана в квартире.

Каким образом молодому человеку впоследствии удалось выбраться, не уточняется. В настоящее время он оценивает причиненный ущерб.