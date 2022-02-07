Под Казанью мужчина открыл стрельбу по соседям из-за уборки снега

Полицейские задержали в поселке Салмачи под Казанью мужчину, открывшего стрельбу по соседке. Конфликт произошел из-за уборки снега. Об этом телеканалу «360» рассказала сама соседка, подкрепив историю видеозаписями инцидента.
По ее словам, мужчине не понравилось, что она не чистит дорогу от снега. Или вернее чистит, но лопатой, а должна была скидывать деньги на трактор. При этом женщина отметила, что предложений об этом ей никогда и ни от кого не поступало. Также она добавила, что конфликт из-за чистки снега ранее уже происходил — тогда мужчина сказал «бери лопату и убирай», вместо предложения скинуться на трактор. Во время второго спора недовольный житель решил не церемониться и взять в руки оружие.
«Ребята, сегодня возле моего дома в меня стреляли. Стрелял мой сосед. Из огнестрельного не пневматического оружия. Шесть раз из одного и два — из другого. Изъяли три оружия», — приводятся в материале слова жительницы поселка.
Она уточнила, что мужчина стрелял по ее машине, у которой выбил передние стекла. Кроме того, женщина обратила внимание, что у напавшего и его друзей имеются дети того же возраста, что и ее, которые часто заходят к ней на участок и в гости на чай.
Во всей произошедшей истории особую критику у соседей вызвало вызывающее поведение мужчины даже после приезда полиции. В присутствии правоохранителей он продолжал оскорблять и насмехаться над жителями поселка, распивал с друзьями алкоголь и курил.
Женщина подчеркнула, что если бы в дело не вмешался ее брат-борец, который быстро среагировал и выхватил оружие у напавшего, то конфликт мог закончиться намного печальнее.
Между мужчинами завязалась драка, на снятых видео жительница поселка показала оставшиеся после нее следы крови.
В настоящее время в отношении стрелявшего возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.