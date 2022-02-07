Под Казанью мужчина открыл стрельбу по соседям из-за уборки снега

Полицейские задержали в поселке Салмачи под Казанью мужчину, открывшего стрельбу по соседке. Конфликт произошел из-за уборки снега. Об этом телеканалу «360» рассказала сама соседка, подкрепив историю видеозаписями инцидента.

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По ее словам, мужчине не понравилось, что она не чистит дорогу от снега. Или вернее чистит, но лопатой, а должна была скидывать деньги на трактор. При этом женщина отметила, что предложений об этом ей никогда и ни от кого не поступало. Также она добавила, что конфликт из-за чистки снега ранее уже происходил — тогда мужчина сказал «бери лопату и убирай», вместо предложения скинуться на трактор. Во время второго спора недовольный житель решил не церемониться и взять в руки оружие.

«Ребята, сегодня возле моего дома в меня стреляли. Стрелял мой сосед. Из огнестрельного не пневматического оружия. Шесть раз из одного и два — из другого. Изъяли три оружия», — приводятся в материале слова жительницы поселка.

Она уточнила, что мужчина стрелял по ее машине, у которой выбил передние стекла. Кроме того, женщина обратила внимание, что у напавшего и его друзей имеются дети того же возраста, что и ее, которые часто заходят к ней на участок и в гости на чай.

Во всей произошедшей истории особую критику у соседей вызвало вызывающее поведение мужчины даже после приезда полиции. В присутствии правоохранителей он продолжал оскорблять и насмехаться над жителями поселка, распивал с друзьями алкоголь и курил.

Женщина подчеркнула, что если бы в дело не вмешался ее брат-борец, который быстро среагировал и выхватил оружие у напавшего, то конфликт мог закончиться намного печальнее.

Между мужчинами завязалась драка, на снятых видео жительница поселка показала оставшиеся после нее следы крови.