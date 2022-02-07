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1 час назад

Участницу Pussy Riot Марию Алехину задержали в Москве

Вечерняя Москваиещё 1

Одну из участниц Pussy Riot — Марию Алехину — задержали в Москве. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщил ее адвокат Даниил Берман.

Участницу Pussy Riot Марию Алехину задержали в Москве
Фото: «Вечерняя Москва»«Вечерняя Москва»

— Марию задержали после посещения инспектора ФСИН, после чего повезли в ОВД «Тверское», — заявил он.

Как уточнил позднее адвокат Дмитрий Захватов, Алехиной вменяют статью о пропаганде нацистской символики.

В середине декабря девушку уже задерживали в Москве. Тогда ей назначили 10 суток административного ареста по протоколу о публичном демонстрировании нацистской символики. По данным защиты, претензии тогда были связаны с публикацией картинки со свастикой в 2015 году, передает РИА Новости.

В августе 2021 года другую участницу Pussy Riot, муниципального депутата Люсю Штейн, приговорили к одному году ограничения свободы.

Штейн осудили по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». По версии следствия, в январе 2021 года девушка призывала в социальных сетях выйти на митинг, после чего в центр Москвы приехали люди, которые должны были находиться на карантине из-за пандемии коронавируса.

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