В Москве мужчина избил своего брата и покончил с собой

"В ночь на 6 февраля в квартире жилого дома на Погонном проезде между двумя братьями произошла ссора на почве личных неприязненных отношений, в ходе которой один из них избил другого, а после выстрелил в него несколько раз из огнестрельного оружия, после чего скрылся. Спустя непродолжительное время подозреваемый 1978 года рождения покончил жизнь самоубийством на территории Юго-Восточного административного округа Москвы", - говорится в сообщении.