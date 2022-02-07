Схватка бездомного пса и волка в Ленобласти попала на видео

В Кировском районе Ленинградской области схлестнулись бездомный пес и волк. Об этом сообщает "Петербургский дневник". Битва животных попала на камеры наружного наблюдения, запись опубликовали в Telegram-канале «Мегаполис».

Как уточняется, схватка произошла ранним утром 4 февраля в деревне Сопели в Шумском сельском поселении. На кадрах видно, как волк мертвой хваткой впивается в шею своего оппонента и не отпускает, несмотря на попытки собаки освободиться.