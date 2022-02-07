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35 минут назад

Российский трэш-стример избил девушку в прямом эфире

Российский стример под ником VJLink (27-летний Кирилл Зырянов) на одном из последних прямых эфиров, предположительно, избил девушку. Как пишут в соцсетях, действия происходили в одном из отелей в Грузии.

Судя по видео, Зырянов сначала несколько раз плюнул в пострадавшую. Далее стример вышел из поля зрения камеры, после чего стали слышны звуки ударов. Сразу после этого девушка, а позднее и сам VJLink стали кричать.

В частности, Зырянов неоднократно оскорбил девушку и говорил закрыть ей рот. Заканчивается запись криками девушки о помощи, а также словами VJLink о том, что необходимо вызвать скорую помощь.

Сам трэш-стример появляется в последний раз в кадре с порезанной щекой и выключает запись прямого эфира. VJLink не в первый раз попадает в подобную ситуацию.

Несколько дней назад он избил двоих человек в Таиланде, нападения были сняты на видео.

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