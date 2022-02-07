Минобороны России подало иск к подозреваемому в краже авиационного оборудования «самолёта Судного дня» — воздушного судна Ил-80. Ведомство требует от мужчины более 2,7 млн рублей. Иск рассмотрит Таганрогский городской суд Ростовской области, сообщило РИА «Новости».

Ранее стало известно, что ущерб от кражи оценили более чем в 2,5 млн рублей.

Подозреваемого в краже задержали в январе 2021 года. Им стал житель Таганрога Жора Хачунц. По версии следствия, мужчина и его подельник пробрались на борт самолёта через аварийную дверь, демонтировали оборудование более чем на 2,5 млн рублей и украли его.

«На стадии предварительного расследования от Минобороны к Хачунцу был заявлен гражданский иск на сумму 2 712 891 рубль. Он будет рассмотрен в рамках уголовного дела», — сказал представитель суда.