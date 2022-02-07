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1 час назад

Минобороны потребовало миллионы за кражу из российского «самолёта Судного дня»

Минобороны России подало иск к подозреваемому в краже авиационного оборудования «самолёта Судного дня» — воздушного судна Ил-80. Ведомство требует от мужчины более 2,7 млн рублей. Иск рассмотрит Таганрогский городской суд Ростовской области, сообщило РИА «Новости».

Ранее стало известно, что ущерб от кражи оценили более чем в 2,5 млн рублей.

Подозреваемого в краже задержали в январе 2021 года. Им стал житель Таганрога Жора Хачунц. По версии следствия, мужчина и его подельник пробрались на борт самолёта через аварийную дверь, демонтировали оборудование более чем на 2,5 млн рублей и украли его.

«На стадии предварительного расследования от Минобороны к Хачунцу был заявлен гражданский иск на сумму 2 712 891 рубль. Он будет рассмотрен в рамках уголовного дела», — сказал представитель суда.

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Подозреваемому также грозит до 10 лет лишения свободы. О краже с судна стало известно в декабре 2020-го. Она произошла на аэродроме Таганрог-Южный, где самолёт должен был пройти техобслуживание и плановую модернизацию. Ил-80 называют одним из самых секретных лайнеров России. Он создан на базе Ил-86 и получил своё прозвище, так как предназначен для эвакуации высшего руководства страны и управления войсками в условиях ядерной войны.

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