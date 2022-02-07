В Москве обнаружено тело генерала с огнестрельным ранением

В квартире на Хорошовском шоссе в Москве обнаружили тело 76-летнего отставного генерал-майора полиции с огнестрельным ранением головы. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Тело мужчины нашла его супруга, которая в это время находилась в квартире. Рано утром ее разбудил громкий хлопок в соседней комнате. Женщина сразу прибежала туда, но генерал уже был мертв.

Прибывшие на вызов полицейские не обнаружили в квартире следов борьбы.

Отмечается, что ранее генерал занимал пост первого заместителя начальника экспертно-криминалистического центра внутренних дел России.