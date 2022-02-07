В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 75.68EUR 86.52
Войти в почту
1 час назад

В Москве обнаружено тело генерала с огнестрельным ранением

В квартире на Хорошовском шоссе в Москве обнаружили тело 76-летнего отставного генерал-майора полиции с огнестрельным ранением головы. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Москве обнаружено тело генерала с огнестрельным ранением
Фото: ТАССТАСС

Тело мужчины нашла его супруга, которая в это время находилась в квартире. Рано утром ее разбудил громкий хлопок в соседней комнате. Женщина сразу прибежала туда, но генерал уже был мертв.

Прибывшие на вызов полицейские не обнаружили в квартире следов борьбы.

Отмечается, что ранее генерал занимал пост первого заместителя начальника экспертно-криминалистического центра внутренних дел России.

Российский генерал пойдет под суд за аферу на 300 млн

Ранее сообщалось, что в Башкирии обнаружено тело сотрудника МВД с огнестрельным ранением головы. Погибший служил в отделе полиции Аургазинского района республики. Его нашли вечером 21 декабря в автомобиле, стоящем в поле. По данному факту проводится проверка для установления обстоятельств случившегося.

14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители