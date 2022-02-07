Московские суды предупредили о возможности взрыва

Днем в понедельник, 7 февраля, все районные суды Москвы получили сообщения о минировании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу Мосгорсуда.

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Собеседница агентства не уточнила, проводится ли эвакуация.

11 января в Москве эвакуировали 12 районных судов и Мосгорсуд из-за сообщений об угрозе взрыва. Все заседания были прерваны, на улицу вывели около тысячи человек. Угроза не подтвердилась.