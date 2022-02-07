Массовая драка с участием дворников в центре столицы попала на видео. Смонтированным из записей с камер наблюдения роликом поделился Telegram-канал «Москва с огоньком».

Уточняется, что инцидент произошел у подъезда одного из жилых домов на Лесной улице. На кадрах видно, как несколько человек начинают драться. Мужчины, стоящие неподалеку от собранных на снегу лопат, сначала наблюдают за происходящим, но вскоре присоединяются.

Подписчики канала в комментариях предположили, что зачинщики потасовки — школьники, потому что у одного из участников за спиной висит рюкзак. Согласно этой версии, дворники попросту решили разнять конфликтующих.

«Разминка перед тяжелыми рабочими буднями», — с юмором отметил один из юзеров.