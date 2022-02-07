Следственный комитет России обнародовал кадры показаний подозреваемого в убийстве «Мисс Кузбасс – 2010» замначальника отдела столичного метрополитена Александра Попова. На кадрах мужчина признается в том, что закопал тело своей супруги.
«Подошел к машине, взял лопату, вернулся и начал копать», – заявляет на камеру Попов.
О пропаже своей жены Ксении Попов сообщил в январе 2022 года. По его сведениям, уехавшая в Арабские Эмираты в августе 2021 года 30-летняя супруга перестала выходить на связь. Однако в ходе расследования удалось выяснить, что пропавшая девушка не покидала Россию.
Ранее стало известно, что правоохранители нашли тело убитой Ксении Поповой в лесу в Новой Москве.