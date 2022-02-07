Пассажир напал на таксиста во время поездки. Видео

Пассажир такси напал на водителя во время поездки в Омске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia, опубликовавший видео инцидента.
На кадрах видно, что сидящий на заднем сиденье мужчина вылез вперед и попытался вырвать руль из рук таксиста. Между ними завязалась драка. В результате машина вылетела на встречную полосу и попала в аварию. По данным канала, после случившегося управлявший автомобилем мужчина удерживал виновника ДТП до приезда автоинспекторов, поскольку тот пытался убежать.
По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.