В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 76.05EUR 87.12
Войти в почту
1 час назад

Россиянин напал на водителя такси во время движения и попал на видео

В Омске мужчина напал на таксиста во время движения — из-за этого автомобиль выехал на встречную полосу и попал в ДТП с большегрузом. Видео конфликта публикует Telegram-канал Mash Siberia.

На кадрах видно, что пассажир такси, который сидит на заднем сиденье, вырывает из рук водителя руль и пытается изменить траекторию движения машины. В результате автомобиль попадает в аварию, после чего таксист начинает драться с пассажиром на заднем сиденье.

На других кадрах видно, что конфликт между россиянами продолжился на улице.

Как сообщают авторы канала, водитель такси удерживал пассажира до приезда автоинспекторов, потому что тот хотел убежать. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.

Ранее в Челябинске молодая россиянка избила водителя такси рюкзаком за то, что он отказался везти ее с ребенком без детского кресла. В заказе не было уточнения о перевозке несовершеннолетнего.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители