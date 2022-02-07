Опубликовано полное видео нападения на экс-депутата Государственной Думы Максима Шингаркина в Москве. Запись появилась в распоряжении Telegram-канала «112». На ней видно, как неизвестный мужчина подходит к Шингаркину возле машины и накидывается на него со спины. Пострадавший отбегает в сторону, но нападавший догоняет его и валит на землю.