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1 час назад

Пенсионер из Владивостока получил 12 лет колонии за госизмену

Краевой суд Приморского края вынес приговор пенсионеру из Владивостока за сбор данных о гидроакустических системах обнаружения подводных лодок и дальнейшую передачу этих сведений иностранному государству, сообщает пресс-служба суда. Подсудимому установили наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также мужчину обязали выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Российский пенсионер получил 12 лет колонии за госизмену
Фото: РИА НовостиРИА Новости

7 февраля провозглашён приговор в отношении К., обвинявшегося в государственной измене в форме шпионажа. Инкриминированные осуждённому деяния заключались в собирании в целях передачи представителю иностранного государства сведений, составляющих государственную тайну, в отношении современных гидроакустических систем обнаружения подводных лодок, — говорится в сообщении.

Суд не называет имя подсудимого из-за секретности процесса. По информации РИА Новости, речь идёт о Викторе Королёве, которого задержали в Москве в 2019 году и этапировали во Владивосток. Как сообщается, перед задержанием он посещал Китай.

Ранее сообщалось, что Ростовский областной суд признал россиянина Дениса Лобова и гражданина Армении Арарата Хачатряна виновными в госизмене и шпионаже. Они занимались контрабандой деталей С-300 на Украину. Лобова приговорили к девяти с половиной годам колонии строгого режима, Хачатряна — к 10 годам и 5 месяцам.

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