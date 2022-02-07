Драка дворников в Москве попала на видео

Дворники подрались на улице Лесной в Москве . Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», опубликовавшее видео инцидента.

На кадрах несколько работников сферы коммунальных услуг устроили потасовку на глазах у своих коллег. При этом кто-то из мужчин периодически пытался разнять дерущихся. Что стало причиной конфликта, не уточняется.