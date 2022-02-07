В Вологде мужчина заснял на камеру свадебные гуляния с участием кавказцев на улице Челюскинцев, недалеко от дома № 47. Гости устроили стрельбу из автоматов, которую слышали и сняли на камеру местные жители, сообщает «Вологда Поиск».
Вологжане отреагировали на такое празднество негативно, однако, по словам одного очевидца событий, ничего страшного не произошло.
«Господя, час прошел - уже сюда вывалили))) Ну народ у нас...У меня под окнами это было)) Выскочила на балкон, а там лезгинка и невесту в джип запихивают, весело)))). Не подумали эти ребята, что их тут же снимут и зальют в ОВ. Ведь это же СОБЫТИЕ в нашем болоте, это же повод раздуть обсуждение, возмущения», - написала пользовательница Сети Евгения.
Но еще больше местных жителей возмутило отсутствие реакции на происшествие со стороны правоохранительных органов.
«Материал зарегистрирован в установленном законом порядке. По факту инцидента проводится проверка, устанавливаются обстоятельства событий и причастные к ним лица. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», - прокомментировали ситуацию в УМВД России по Вологодской области.