В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 76.05EUR 87.12
Войти в почту
33 минуты назад

Кавказцы отметили свадьбу в России стрельбой из автоматов

В Вологде мужчина заснял на камеру свадебные гуляния с участием кавказцев на улице Челюскинцев, недалеко от дома № 47. Гости устроили стрельбу из автоматов, которую слышали и сняли на камеру местные жители, сообщает «Вологда Поиск».

Вологжане отреагировали на такое празднество негативно, однако, по словам одного очевидца событий, ничего страшного не произошло.

«Господя, час прошел - уже сюда вывалили))) Ну народ у нас...У меня под окнами это было)) Выскочила на балкон, а там лезгинка и невесту в джип запихивают, весело)))). Не подумали эти ребята, что их тут же снимут и зальют в ОВ. Ведь это же СОБЫТИЕ в нашем болоте, это же повод раздуть обсуждение, возмущения», - написала пользовательница Сети Евгения.

Но еще больше местных жителей возмутило отсутствие реакции на происшествие со стороны правоохранительных органов.

«Материал зарегистрирован в установленном законом порядке. По факту инцидента проводится проверка, устанавливаются обстоятельства событий и причастные к ним лица. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», - прокомментировали ситуацию в УМВД России по Вологодской области.

25
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители