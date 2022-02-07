«Господя, час прошел - уже сюда вывалили))) Ну народ у нас...У меня под окнами это было)) Выскочила на балкон, а там лезгинка и невесту в джип запихивают, весело)))). Не подумали эти ребята, что их тут же снимут и зальют в ОВ. Ведь это же СОБЫТИЕ в нашем болоте, это же повод раздуть обсуждение, возмущения», - написала пользовательница Сети Евгения.