Мужчину с огнестрельным ранением выбросили из машины в Москве

В Новой Москве неизвестные выбросили из машины мужчину с огнестрельным ранением. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.

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По данным канала, это произошло на улице Адмирала Корнилова.

Прохожие увидели, как мужчину выбросили из BMW. Они вызвали скорую, пострадавшего госпитализировали. Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что он находится в тяжелом состоянии.

Личность мужчины уже установили, ему 30 лет. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в районе универмага «Московский» неизвестные выбросили избитого 50-летнего мужчину из машины на дорогу и скрылись.