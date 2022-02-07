Мужчину с огнестрельным ранением выбросили из машины в Москве

В Новой Москве неизвестные выбросили из машины мужчину с огнестрельным ранением. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.
По данным канала, это произошло на улице Адмирала Корнилова.
Прохожие увидели, как мужчину выбросили из BMW. Они вызвали скорую, пострадавшего госпитализировали. Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что он находится в тяжелом состоянии.
Личность мужчины уже установили, ему 30 лет. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее в районе универмага «Московский» неизвестные выбросили избитого 50-летнего мужчину из машины на дорогу и скрылись.
Позже мужчина скончался от полученных травм.