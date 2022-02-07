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1 час назад

Раненного человека выбросили из машины в Новой Москве

В Новой Москве неизвестные выбросили из машины мужчину с огнестрельным ранением. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.

Мужчину с огнестрельным ранением выбросили из машины в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, это произошло на улице Адмирала Корнилова.

Прохожие увидели, как мужчину выбросили из BMW. Они вызвали скорую, пострадавшего госпитализировали. Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что он находится в тяжелом состоянии.

Личность мужчины уже установили, ему 30 лет. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в районе универмага «Московский» неизвестные выбросили избитого 50-летнего мужчину из машины на дорогу и скрылись.

Позже мужчина скончался от полученных травм.

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