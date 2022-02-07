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1 час назад

Стрельбу на свадьбе в Вологде сняли на видео

На свадьбе в Вологде мужчина открыл стрельбу из автомата Калашникова. Видео инцидента было опубликовано накануне в сообществе «Онлайн Вологда» во «ВКонтакте». На записи видно, как молодой человек на улице стреляет в воздух в разгар веселья.

После случившегося на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Нарушителя задержали. Как выяснилось позже, он произвел выстрелы из охолощенного оружия, которое не представляло опасности для окружающих. Во время празднования свадьбы никто не пострадал.

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