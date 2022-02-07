Стрельбу на свадьбе в Вологде сняли на видео

На свадьбе в Вологде мужчина открыл стрельбу из автомата Калашникова. Видео инцидента было опубликовано накануне в сообществе «Онлайн Вологда» во «ВКонтакте». На записи видно, как молодой человек на улице стреляет в воздух в разгар веселья.