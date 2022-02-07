В Иркутской области мужчина с топором напал на продавца магазина. Он перелез через прилавок и, угрожая топором, похитил находившиеся в кассе денежные средства, после чего скрылся с места преступления. Об этом сообщает информационный портал «МВД Медиа», опубликовавшее запись с камеры видеонаблюдения.