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23 минуты назад

Блогер взорвал BMW за 10 млн рублей. Видео

Блогер Михаил Литвин взорвал в Подмосковье автомобиль стоимостью 10 миллионов рублей. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказались кадры инцидента.

Молодой человек облил BMW M5 бензином и выстрелил по нему из лука горящей стрелой. Свой поступок блогер никак не объясняет. Однако подписчики Литвина предположили, что тот взорвал иномарку в память о своем друге Саиде Губденском, который трагически погиб во время ДТП. 20 ноября 2021 года он разбился на своем BMW на Кутузовском проспекте в Москве.

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