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1 час назад

Россиянина с огнестрельным ранением выбросили из машины

В Москве из машины выбросили на улицу россиянина с огнестрельным ранением. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщает РЕН ТВ.

Мужчина с ранением выбросили из машины в Москве
Фото: ТАССТАСС

По данным телеканала, ЧП произошло на улице Адмирала Корнилова в Новой Москве. Неизвестные злоумышленники выкинули из салона BMW 30-летнего пострадавшего. Прохожие, ставшие очевидцами происшествия, вызвали потерпевшему скорую помощь. Он был экстренно доставлен в реанимацию. Пациент находится в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь. Правоохранительные органы ищут злоумышленников и выясняют обстоятельства произошедшего.

4 февраля сообщалось, что в Уфе суд признал троих россиян виновными в похищении и вымогательстве трех миллионов рублей у бизнесмена.

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