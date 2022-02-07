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1 час назад

В центре Пятигорска ликвидировали пожар на крыше жилого дома

Возгорание на крыше жилого дома в центре Пятигорска ликвидировано, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

В центре Пятигорска ликвидировали пожар на крыше дома
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В 00:31 мск пожар ликвидирован", - отметили в главке.

Как написал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов в своем Telegram-канале, по итогам прошедшего заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в городе ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

"Специализированная комиссия будет проводить работы по выплатам пострадавшим жителям. Оценим ущерб и самому зданию и определимся с дальнейшими работами", - сообщил он.

По словам Ворошилова, 13 жителей дома изъявили желание временно разместиться в гостинице. Все обеспечены питанием.

Он также отметил, что ожидается заключение пожарного надзора о причинах возгорания. "Дал поручение правовой службе готовить материалы о взыскании ущерба с виновного лица. Неправильно избегать ответственности тем лицам, по вине которых страдают люди и наносится ущерб имуществу", - подчеркнул Ворошилов.

Пожар произошел в воскресенье днем по адресу: ул. Братьев Бернардацци, д. 2. Загорелась мансардная надстройка трехэтажного жилого многоквартирного дома. Более 20 человек были эвакуированы.

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