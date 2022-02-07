Модель погибла в Москве

В российской столице разбилась насмерть начинающая модель и актриса из Иркутска Диана Дунова. 19-летняя девушка выпала из окна высотки «Дом на Беговой» на козырек отдела Федеральной налоговой службы.
Как пишет РЕН ТВ, в Иркутске Дунова окончила музыкальную школу, участвовала в большом количестве конкурсов. Последние несколько месяцев девушка находилась в Москве, где пыталась устроиться на работу актрисой.
В настоящее время идет выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Ранее "Свободная пресса" сообщала о том, что в Томске были обнаружены тела молодых парня и девушки. Нашли их в разных местах поселка Светлый на территории города.