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46 минут назад

Юная модель погибла в Москве

В российской столице разбилась насмерть начинающая модель и актриса из Иркутска Диана Дунова. 19-летняя девушка выпала из окна высотки «Дом на Беговой» на козырек отдела Федеральной налоговой службы.

Модель погибла в Москве
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как пишет РЕН ТВ, в Иркутске Дунова окончила музыкальную школу, участвовала в большом количестве конкурсов. Последние несколько месяцев девушка находилась в Москве, где пыталась устроиться на работу актрисой.

В настоящее время идет выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Ранее "Свободная пресса" сообщала о том, что в Томске были обнаружены тела молодых парня и девушки. Нашли их в разных местах поселка Светлый на территории города.

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