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1 час назад

Украинец ради видео прыгнул в прорубь, но вынырнуть не смог

В Днепропетровской области Украины мужчина ради видео прыгнул в прорубь на реке, но вынырнуть не смог и ушел под лед. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины по региону.

Украинец прыгнул в прорубь ради видео и утонул
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Инцидент произошел 5 февраля на реке Чертомлык в селе Капуловка Никопольского района. Спасатели сразу же прибыли на место и сразу же начали искать тело мужчины, но найти его так и не смогли. Оно было обнаружено более чем через сутки - после того, как к поиску пропавшего были привлечены водолазы Городской Аварийно-спасательной службы.

"Тело погибшего мужчины 1983 года рождения вывезли на берег и передали полицейскому. Уважаемые граждане! Пожалуйста, не рискуйте своей жизнью, не выходите на лед", - заявили в пресс-службе ведомства.

19 января в Ленобласти 41-летняя Анна Ускова нырнула с головой в самодельную прорубь, и ее сразу затянуло под лед течением. Поиски продолжались 10 дней. Тело женщины нашли в километре от проруби. У нее остались муж и двое детей.

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