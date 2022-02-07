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48 минут назад

Трагедия повторилась: на Украине мужчина утонул в проруби

На реке Чертомлык в украинском селе Капуловка в проруби утонул мужчина. Он решил сделать эффектное видео своего ныряния в холодную воду. Однако что-то пошло не так и вынырнуть из воды украинцу не удалось.

Трагедия повторилась: мужчина утонул в проруби
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщают экстренные службы «незалежной», тело ныряльщика обнаружили лишь на следующий день, когда к поискам подключились водолазы.

Напомним, похожая трагедия случилась в январе в Ленинградской области - нырнувшая в крещенскую купель 40-летняя женщина утонула на глазах своих детей. Ее супруг бросился в воду, но найти её не смог. Тело погибшей обнаружили лишь несколько дней спустя в километре от проруби.

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