Трагедия повторилась: мужчина утонул в проруби

На реке Чертомлык в украинском селе Капуловка в проруби утонул мужчина. Он решил сделать эффектное видео своего ныряния в холодную воду. Однако что-то пошло не так и вынырнуть из воды украинцу не удалось.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщают экстренные службы «незалежной», тело ныряльщика обнаружили лишь на следующий день, когда к поискам подключились водолазы.