Трагедия повторилась: мужчина утонул в проруби

На реке Чертомлык в украинском селе Капуловка в проруби утонул мужчина. Он решил сделать эффектное видео своего ныряния в холодную воду. Однако что-то пошло не так и вынырнуть из воды украинцу не удалось.
Как сообщают экстренные службы «незалежной», тело ныряльщика обнаружили лишь на следующий день, когда к поискам подключились водолазы.
Напомним, похожая трагедия случилась в январе в Ленинградской области - нырнувшая в крещенскую купель 40-летняя женщина утонула на глазах своих детей. Ее супруг бросился в воду, но найти её не смог. Тело погибшей обнаружили лишь несколько дней спустя в километре от проруби.