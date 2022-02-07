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1 час назад

На популярном горнолыжном курорте Греции погибли трое альпинистов

Три человека погибли на популярном горнолыжном курорте Калаврита в Греции после схода лавины. Подробности инцидента в воскресенье, 6 февраля, публикует Reuters.

На популярном курорте Греции погибли трое альпинистов
Фото: Public Domain / WikimediaPublic Domain / Wikimedia

По данным агентства, трое мужчин в возрасте 40, 49 и 56 лет отправились на вершину горы Гельмос высотой 2355 метров. После этого они перестали выходить на связь. 5 февраля туристов внесли в число пропавших без вести.

«По меньшей мере 22 спасателя с помощью вертолетов разыскивали пострадавших. Альпинистов удалось найти спустя несколько часов после того, как некоторые из их вещей были замечены на снегу», — говорится в сообщении.

Тела трех туристов доставили в больницу для опознания. Предполагается, что они погибли из-за схода лавины.

Ранее в январе сообщалось, что гражданин Канады Майкл Крифт, занимавший должность главы координационной группы Управления по координации гуманитарных вопросов ООН в Газиантепе, погиб на горнолыжном курорте «Эрджиес» в центральной части Турции. Уточняется, что 45-летний сотрудник ООН во время катания на горных лыжах съехал с трассы и попал под лавину.

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