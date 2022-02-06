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21 минуту назад

BFMTV: в Париже начался крупный пожар около музея Орсе

В Париже начался крупный пожар неподалёку от музея Орсе — одного из крупнейших в мире музеев с собранием европейской живописи и скульптуры периода 1850—1910 г.г.

По данным BFMTV, на здании в районе набережной в седьмом округе французской столицы загорелись строительные леса. К месту происшествия уже подъехали пожарные.

В апреле 2019 года в парижском соборе Нотр-Дам произошёл крупный пожар, который продолжался более 12 часов.

В июле 2020 года на западе Франции в городе Нанте загорелся кафедральный собор Святых Петра и Павла — один из крупнейших готических соборов страны, строительство которого началось в XV веке.

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