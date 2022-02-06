В Париже начался крупный пожар неподалёку от музея Орсе — одного из крупнейших в мире музеев с собранием европейской живописи и скульптуры периода 1850—1910 г.г.

По данным BFMTV, на здании в районе набережной в седьмом округе французской столицы загорелись строительные леса. К месту происшествия уже подъехали пожарные.

В апреле 2019 года в парижском соборе Нотр-Дам произошёл крупный пожар, который продолжался более 12 часов.