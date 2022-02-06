В Техасе мужчина убил четырех человек и покончил с собой

Мужчина убил четырех членов своей семьи, ранил еще троих и покончил с собой в американском городе Корсикана (штат Техас). Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу в Facebook местной полиции.

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"5 февраля 2022 года <...> подозреваемый убил членов своей семьи. Полиция, прибыв на место, обнаружила тела убитых в своем доме мужчины и женщины. <...> Дальнейшие поиски привели к двум пострадавшим. Оба <...> доставлены в травматологический районный центр Далласа", - уточнили органы правопорядка.

По их информации, также были обнаружены тела ребенка и мужчины. Еще одна женщина госпитализирована с огнестрельными ранениями.