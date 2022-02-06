Под Челябинском бродячая собака покусала ребенка

"В отделе полиции "Советский" зарегистрировано обращение родителей по факту укусов, [нанесенных] бродячей собакой их ребенку. Выясняются все обстоятельства [происшествия]", - сказала собеседница агентства, добавив, что ребенку семь лет, у него укусы на лице, родители обращались в травмпункт.