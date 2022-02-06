В поликлинике Москвы нашли тело пенсионера с огнестрельной раной

В поликлинике Москвы нашли тело 75-летнего пенсионера с огнестрельным ранением головы. Известно, что до этого он страдал от сильных болей в животе, сообщает «МК».

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Мужчина скончался, несмотря на попытки медиков его реанимировать.

Некоторое время назад у 75-летнего пенсионера обнаружили желудочно-кишечное заболевание. Заболевание удалось стабилизировать, однако впоследствии оно обострилось. Медики считали, что в этом может быть виноват коронавирус, но тесты не показали наличие заболевания. Пенсионер тем временем начал страдать от невыносимых болей в животе.

Утром 6 февраля он вновь пожаловался на недомогание, а затем сказал супруге, что идет на прогулку. Позже выяснилось, что пенсионер взял травматический пистолет и около 11.00 зашел в районную поликлинику.

Известно, что москвич проживал неподалеку со своей супругой. В молодости он трудился охранником, а женщина - кассиром.

Ранее эксперты рассказали, что омикрон обрушил плановую медицину. Плановая медицинская помощь начала приостанавливаться ещё с 21 января – впервые это произошло в Петербурге, затем его примеру последовали некоторые другие регионы.