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40 минут назад

Пожар возник у стройки станции метро "Новаторская" в Москве

Деревянная опалубка загорелась у стройки станции метро "Новаторская" в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Пожар возник у стройки станции метро "Новаторская" в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Главном управлении МЧС по столице рассказали, что получили сообщение о пожаре по адресу: Ленинский проспект, 97.

"По прибытии пожарноспасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание деревянной опалубки на площади 300 квадратных метров", – рассказали в Главном управлении МЧС в Москве.

Сведений о пострадавших не поступало. Предпринимаются действия по ликвидации возгорания.

4 февраля спасатели ликвидировали открытое горение в нежилом здании в подмосковном Фрязине. Здесь загорелась мебельная фабрика.

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