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26 минут назад

На Выборгском шоссе перевернулась иномарка. Видео

Авария с перевертышем произошла в воскресенье, 6 февраля, на Выборгском шоссе. Об этом сообщает "Петербургский дневник". О происшествии рассказали очевидцы в социальных сетях.

Видео с последствиями инцидента опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». На кадрах видно, что автомобиль «лег на бок». На место происшествия прибыла пожарная машина и сотрудники полиции.

«Все живы, все в порядке», – написал в комментариях один из свидетелей случившегося.

Однако точных сведений о возможных пострадавших пока нет. Обстоятельства и детали ДТП выясняются.

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