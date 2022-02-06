На Выборгском шоссе перевернулась иномарка. Видео

Авария с перевертышем произошла в воскресенье, 6 февраля, на Выборгском шоссе. Об этом сообщает "Петербургский дневник". О происшествии рассказали очевидцы в социальных сетях.

Видео с последствиями инцидента опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». На кадрах видно, что автомобиль «лег на бок». На место происшествия прибыла пожарная машина и сотрудники полиции.

«Все живы, все в порядке», – написал в комментариях один из свидетелей случившегося.